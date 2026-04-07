Главгосэкспертиза одобрила проект терминал аэропорта Архыз

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту аэровокзального комплекса аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе кабмина республики.

Правительство республики получило это решение, и теперь концессионеры переходят к следующим этапам работ. Строители возведут терминал площадью 25 тыс. кв. м в 40 км от Черкесска, в Зеленчукском районе, где раньше не существовало гражданских аэропортов.

УК «Аэропорты Регионов» выступает концессионером и реализует проект совместно с властями КЧР по соглашению от июля 2024 года. Гендиректор компании Евгений Чудновский подчеркнул, что новый хаб ускорит развитие туризма в регионе, где Архыз уже привлекает сотни тысяч горнолыжников ежегодно. Терминал сможет принимать 1 тыс. пассажиров в час, его оснастят тремя телескопическими трапами, залом повышенной комфортности, стандартными зонами регистрации, досмотра и отдыха. Автовладельцы получат парковку на 300 машин прямо у входа.

Ранее, в марте 2026 года, Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта — аэродромную инфраструктуру. Она включает взлетно-посадочную полосу длиной 3 тыс. м, рулежные дорожки и стоянки для вертолетов Ми-8 и Ми-26. Полоса растянется на 3,2 км в итоге, что позволит принимать самолеты типа Boeing 737 и Airbus A320. Минтранс опубликовал рендеры будущего комплекса, показавшие современный дизайн с панорамными окнами на Кавказские горы.

Общая стоимость проекта достигает 28 млрд руб., завершение строительства намечено на 2029 год. Глава КЧР Рашид Темрезов в июле 2025 года доложил о планах запустить рейсы именно тогда, чтобы поддержать турпоток. Парламент республики одобрил концессию еще в августе 2024-го, что дало старт подготовке. Аэропорт решит проблему транспортной доступности: сейчас туристы добираются через Минеральные Воды без прямых авиарейсов.

Станислав Маслаков