«Азимут» запустит рейсы из Сочи в Эр-Рияд в мае

Авиакомпания «Азимут» откроет новое международное направление из Сочи в Эр-Рияд. Первый рейс запланирован на 14 мая 2026 года.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, на начальном этапе полеты будут выполняться один раз в неделю. С середины июня частота увеличится до двух рейсов.

С 14 мая вылеты из Сочи запланированы по четвергам в 21:00, обратные рейсы из Эр-Рияда — по пятницам. С 15 июня добавится дополнительный рейс: по понедельникам самолеты будут отправляться из Сочи в 17:50, обратный вылет из Эр-Рияда — в этот же день в 23:05.

В авиакомпании уточнили, что запуск рейсов совпадает со вступлением в силу соглашения об отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией, которое начнет действовать с 11 мая 2026 года.

По предварительным данным, время в пути составит немногим более четырех часов. Новое направление станет еще одним международным маршрутом из Сочи в страны Персидского залива. Ранее авиагавань уже была связана регулярными рейсами с Объединенными Арабскими Эмиратами, Кувейтом и Бахрейном.

Ожидается, что открытие маршрута позволит расширить туристические и деловые связи, а также увеличить пассажиропоток между регионами.

По данным воздушной гавани, пассажиропоток аэропорта Сочи по итогам 2025 года составил 12,5 млн человек. При этом основная доля перевозок пришлась на внутренние направления — 10,7 млн пассажиров. В числе наиболее востребованных маршрутов остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

«Ъ-Сочи» писал, что крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines заинтересовалась запуском рейсов из городов Китая в Сочи и Владивосток. В настоящее время регулярные рейсы между Сочи и китайскими городами выполняет Sichuan Airlines.

Мария Удовик