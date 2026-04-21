Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается

В Туапсе продолжают тушить возгорание на морском терминале, которое возникло после атаки БПЛА в ночь на 20 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К ликвидации огня привлекли 246 человек и задействовали 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в ночь на 20 апреля в результате атаки ВСУ. В ходе происшествия на территории порта были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, обломки беспилотных летательных аппаратов повредили остекление нескольких зданий в городе, включая жилые дома и социальные объекты.

«Ъ-Кубань» писал, что специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха на морском терминале. Сотрудники делают замеры в районе жилой застройки трижды в день — утром, днем и вечером. Затем данные передают в муниципальный оперативный штаб. По итогам лабораторных исследований 20 апреля концентрация вредных веществ на морском терминале не превышала нормы.

Алина Зорина