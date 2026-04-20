Роспотребнадзор мониторит состояние воздуха на морском терминале в Туапсе

В Туапсе, где тушат пожар на морском терминале, состояние воздуха мониторят специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сотрудники будут делать замеры в районе жилой застройки трижды в день — утром, днем и вечером. Затем данные передадут в муниципальный оперативный штаб. По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ на морском терминале не превышает нормы.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание на морском терминале в Туапсе произошло в ночь на 20 апреля из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. В тушении участвуют два пожарных поезда, всего привлечено 246 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по региону.

