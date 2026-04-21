Поезда в Адлер опаздывают из-за повреждения сети в Ростовской области

Поезда, следующие в Адлер, идут с задержками из-за происшествия на железной дороге в Ростовской области. Сбой произошел на станции Персиановка, где была повреждена контактная сеть.

По информации Северо-Кавказской железной дороги, инцидент произошел вечером 20 апреля в результате постороннего вмешательства. В связи с этим движение поездов на участке было временно приостановлено. На место направили аварийные бригады и восстановительный поезд.

Утром 21 апреля движение на станции было восстановлено, однако часть составов продолжает следовать с отклонением от графика. Всего задержаны более 20 пассажирских поездов, включая маршруты в направлении Адлера. Время опоздания варьируется от 20 минут до 6,5 часа.

Среди задержанных — поезда, следующие по маршрутам Москва—Адлер, Санкт-Петербург—Адлер и Самара—Адлер. Также выбились из расписания составы, связывающие Новороссийск с другими регионами страны.

Для пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, организовано обеспечение водой и питанием на ряде станций, включая Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево и Лихая.

В настоящее время железнодорожные службы продолжают стабилизировать график движения.

«Ъ-Сочи» писал, что движение поездов на станции Туапсе осуществляется в штатном режиме. В результате постороннего вмешательства железнодорожная инфраструктура повреждений не получила, пострадавших нет.

Мария Удовик