Герасимов: 70% города Красный Лиман находится под контролем российских войск

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль около 70% Красного Лимана. Об этом заявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции «Южной» группировки войск.

Фото: Минобороны России

«Штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана, — сказал он. — Под нашим контролем находится около 70% территории города».

Валерий Герасимов также заявил, что идет наступление по направлению к Запорожью, объявил о завершении зачистки Нового Донбасса и подтвердил установление контроля над всей территорией ЛНР.

