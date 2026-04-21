Глава Генштаба Герасимов рассказал о наступлении в направлении Запорожья

Российская группировка войск «Днепр» ведет наступление в направлении города Запорожье, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Ведут наступление в направлении Запорожья, — сказал он во время инспекции подразделений "Южной" группировки. — Освобожден населенный пункт Веселянка».

О взятии под контроль Веселянки Минобороны РФ сообщало в начале марта. Сейчас, по словам господина Герасимова, идут уличные бои в Орехове и Запорожце.

Также глава Генштаба подтвердил установление контроля над всей территорией ЛНР и заявил о завершении зачистки Нового Донбасса.