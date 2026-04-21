Глава Генштаба Герасимов заявил о завершении зачистки Нового Донбасса

Группировка российских войск «Центр» продвигается в направлении Доброполья, сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. По его словам, группировка завершает зачистку Нового Донбасса и ведет бои за Белицкое.

«Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Освобождены Гришино и Павловка,— рассказал господин Герасимов. — Завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс».

Сегодня глава Генштаба проинспектировал воинские части «Южной» группировки войск. Она продвигается в направлении Славянска и Краматорска в ДНР. Также господин Герасимов подтвердил установление контроля над всей территорией ЛНР.