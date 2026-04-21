Глава Генштаба проинспектировал воинские части «Южной» группировки войск

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями и соединениями «Южной» группировки войск. Она, по его словам, активно продвигается на широком фронте в направлении городов Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР).

Господин Герасимов заслушал доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. По его словам, в марте под контроль «Южной» группировки в ходе наступательных действий перешли шесть населенных пунктов, в апреле — село Диброва. «Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке»,— рассказал Валерий Герасимов.

В феврале глава Генштаба проинспектировал группировку войск «Центр». В середине марта господин Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Юг».