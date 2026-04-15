Свердловские депутаты поддержали ввод ограничений на продажу алкоголя

Комитет по аграрной политике Законодательного собрания Свердловской области поддержал законопроект, предусматривающий сокращение времени реализации алкогольной продукции на территории региона. Документ теперь направлен на рассмотрение пленарного заседания регионального парламента. При одобрении депутатами новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно инициативе, розничная продажа спиртного будет разрешена с 09:00 до 22:00, сейчас продажа в магазинах разрешена с 08:00 до 23:00. Законопроект также вводит полный запрет на торговлю в три даты: 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний) и во вторую субботу сентября (День трезвости). Ограничения не будут распространяться на предприятия общественного питания с площадью зала свыше 30 кв. м.

Депутат Вячеслав Вегнер предложил сократить время еще на час — до 20:00, однако его коллеги по комитету эту идею не поддержали. «99% людей за то, чтобы ограничить продажу алкоголя. Прежде всего это здоровая нация, спокойствие в семьях, здоровье женщин и детей в семьях, — заявил Вячеслав Вегнер.

— Мы сегодня ходим по улице Вайнера и вечером пройти там не можем из-за количества людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И это не люди 40 лет, это все молодежь. Мы ее споили, а сегодня говорим о каком-то регулирующем воздействии для бизнесменов — тех, кто наживается на наших людях, спаивая их».

Депутат заявил, что не понимает «этого регулирующего воздействия» и планирует внести соответствующую поправку о дополнительном сокращении времени продажи на пленарном заседании.

В правительстве Свердловской области обсуждали варианты ограничения розничной продажи спиртных напитков с лета 2025 года, так как регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него». По словам источника «Ъ-Урал», власти рассматривали предложения по введению запрета на торговлю напитками с 20:00 до 08:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные. В ноябре губернатор Денис Паслер выступил против полного ограничения продажи алкоголя, однако поддержал идею сократить ее время с 15 часов до 12–13 часов в сутки.

На комиссии было озвучено, что на начало 2025 года потребление алкоголя в регионе составлял 10,25 литра на человека чистого спирта. С начала года было зафиксировано незначительное снижение. На декабрь 2025 года Свердловская область находилась на 17-м месте в рейтинге из 85 субъектов, но по итогам марта регион поднялся на 14-е место по потреблению алкоголя.

Глава комитета Михаил Копытов напомнил, что во времена «сухого закона» при Михаиле Горбачеве было много жертв. «Где та золотая середина, никто из нас не знает. Я столько наслушался — одни кричат: "почему сухой закон не принимаете", другие говорят: "будем пить все, что найдем". Может быть нам надо сделать первый шажок и посмотреть — будет результат, будет снижение или не будет»,— заявил он. Господина Копытова поддержали, отметив, что фальсификат может принести большие потери.

Если депутаты примут документ, то с 1 сентября 2026 года в Свердловской области изменится график работы магазинов, торгующих алкоголем. Запрет на продажу будет действовать в праздничные дни, за исключением заведений общепита, отвечающих установленным требованиям по площади зала.

Мария Игнатова, Василий Алексеев