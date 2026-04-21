В Ростовской области восстановили движение поездов

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) утром 21 апреля 2026 года возобновила движение поездов на станции Персиановка в Ростовской области после повреждения контактной сети. Аварийные бригады устранили поломку к 04:24 мск, прервавшую работу из-за постороннего вмешательства, сообщает официальный Telegram-канал СКЖД.

Инцидент произошел вечером 20 апреля в 21:31 мск, когда неизвестные повредили инфраструктуру, что вынудило приостановить движение. СКЖД сразу направила на место восстановительный поезд и бригады рабочих, которые за ночь починили контактную сеть.

Губернатор региона Юрий Слюсарь связал инцидент с атакой БПЛА:

«В районе поселка Персиановский Октябрьского (с) района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Как следствие было приостановлено движение 3-х поездов в северном направлении в районе ж/д ст. Новочеркасск и движение 4-х поездов в южном направлении в районе ж/д ст. Каменоломни. В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В итоге задержались 24 пассажирских поезда — от 20 минут до 6,5 часа, хотя первоначально говорили о 15 составах с задержками до трех часов. Пассажиры поездов, опоздавших более чем на четыре часа, получили бутилированную воду и сухой паек — СКЖД подготовила свыше 30 тыс. продуктовых наборов.

Подобные сбои на СКЖД случались раньше — в конце 2025 года обрывы сетей на Кубани и в Ростове задерживали до 50 поездов на сутки, но тогда в качестве причины называли погоду и сходы локомотивов.

Станислав Маслаков