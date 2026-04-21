В Дагестане выделят 4,2 млрд рублей на строительство и капремонт гидроузлов

Минсельхоз РФ выделит Дагестану 4,2 млрд руб. на реконструкцию Таловского гидроузла и Старо-Теречной оросительной системы, сообщила пресс-служба правительство республики.

Два объекта в Кизлярском и Тарумовском районах имеют высокий износ и уже попали под удар мартовского паводка — самого мощного за 107 лет, который обрушился 28–29 марта из-за аномальных ливней.

Директор департамента мелиорации Минсельхоза Артем Коровин заявил, что проектирование завершат через два месяца, а строители выйдут на объекты в 2027 году. Федеральные деньги поступят по госпрограмме развития мелиорации на 2025–2030 годы, где эти системы — ключевые. Паводок выявил слабости: мелиоративная сеть приняла и отвела свыше 200 млн кубометров воды за трое суток, превысив расчеты в 2,5–3 раза, спасла 30 тыс. га угодий и 15 населенных пунктов, но пострадали 41 объект.

Стихия затопила более 2000 домов в Махачкале, Дербенте и Хасавюртовском районе, разрушила мосты, дамбы и канал Самур-Дербент с акведуком у Мамедкалы. Ущерб мелиорации оценили в 360 млн руб., Минсельхоз уже перевел 67 млн руб., а еще 73 млн руб. доведут срочно на первоочередные ремонты. К концу 2026 года расчистят каналы и отремонтируют повреждения, чтобы поливной сезон 2027 года прошел без сбоев и аграрии вздохнули спокойно.

Артем Коровин подчеркнул: ЧС вынудила ускорить комплексное развитие всего мелиоративного комплекса республики. Проект увеличит орошаемые площади до 69,4 тыс. га, что повысит производство экспортной сельхозпродукции, включая рис. Ранее в 2025 году реконструировали Каргалинский гидроузел за 1,3 млрд руб. — отремонтировали плотину, шлюзы, построили рыбоход на 14 куб. м/с и расчистили 16,7 км каналов.

Станислав Маслаков