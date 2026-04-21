Суд изъял у собственников 6 га земли курорта «Архыз» на 1,1 млрд рублей

Армавирский городской суд удовлетворил иск прокуратуры РФ об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости в поселке Архыз КарачаевоЧеркесской Республики, общей площадью 6 га, которые оценивают в 1,1 млрд руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.

Ответчиками по делу выступили 23 физических и одно юридическое лицо, связанные с незаконной передачей федеральных земель и возведенными на них отельными и жилыми комплексами.

Решение суда опирается на выводы о нарушении законодательства о противодействии коррупции бывшим главой Архызского сельского поселения и его заместителем, которые в предгорьях Большого Кавказского хребта распорядились государственной землей федеральной собственности, не подлежащей приватизации. Эти участки были оформлены под «Архыз» как всесезонный курорт и включены в особую экономическую зону, где любые сделки с землей подлежат строгому контролю со стороны федеральных и региональных органов.

По данным прокуратуры, должностные лица подделали документы и передали землю в собственность муниципалитета, чтобы затем незаконно зарегистрировать участки на родственников и знакомых. Затем активы неоднократно перепродавали, формируя цепочку переоформлений, которая скрывала первоначальное противоправное происхождение земель. На эти участки инвесторы уже возводили объекты, полагая сделки легальными, однако суд признал, что именно незаконные действия бывших чиновников сделали возможным строительство.

К апрелю 2026 года на территории 6 га сформировались 25 землеотводов, оформленных на ответчиков, в том числе семь участков особой экономической зоны «Архыз». На этих наделах построены восемь отелей, два из которых имеют пятизвездочный статус, общей площадью около 27 тыс. кв. м, а также три жилых дома, 67 нежилых построек и два объекта незавершенного строительства. Суд посчитал объекты неотделимыми от коррупционно нажитых активов, поэтому принял решение обратить в собственность государства как землю, так и недвижимость на ней, несмотря на доводы нынешних собственников и инвесторов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», история спора уходит в 2017 год, когда бывший глава поселения и его зам вместе с окружением начали оформлять землю через муниципалитет и затем передавать ее частным лицам. В 2023 году коллегия Верховного суда КарачаевоЧеркесии уже признала обоснованными требования прокурора по возврату более 5 га участков в ОЭЗ «Архыз» в муниципальную собственность, что стало частью более широкой проверки земельных схем в регионе. В 2026 году федеральная прокуратура вышла с новым иском уже в арбитражный суд Армавира, потребовав полного обращения активов в доход государства, что в итоге и было поддержано судом.

Станислав Маслаков