У Романтика отбирают имущество

В Армавирском городском суде Краснодарского края началось разбирательство по иску зама генпрокурора РФ Игоря Ткачева, поданному в интересах Российской Федерации к группе физических лиц и одному юрлицу. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства более 20 земельных участков и около 10 объектов недвижимости в поселке Романтик, полагая, что эти активы выбыли из государственной собственности с нарушением закона и имеют коррупционное происхождение. По версии истца, ответчики не приняли мер по предотвращению коррупции и легализовали имущество через строительство коммерческих объектов. Опрошенные «Ъ–Кавказ» юристы отмечают, что в деле есть вопросы к срокам давности, статусу добросовестных приобретателей и процессуальным основаниям рассмотрения спора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск Генпрокуратуры к группе физических лиц и одному юрлицу об обращении в доход государства земельных участков и объектов недвижимости на курорте «Архыз» рассматривается судом Армавира. Надзорное ведомство настаивает, что спорные активы выбыли из публичной собственности с нарушением установленного порядка и имеют коррупционную природу, а ответчики, по версии истца, легализовали их через последующую коммерческую застройку. Требования прокурора опираются на оценку событий начала 2000-х годов. Сторона защиты указывает на то, что нынешние собственники приобрели участки значительно позже — уже в рамках сформировавшегося и прозрачного гражданского оборота.

В отзыве на иск, имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ», ответчики заявляют о пропуске срока исковой давности. По их версии, органы прокуратуры были осведомлены о предоставлении спорных земель не позднее 2009 года, когда проводились проверки законности их выделения, а к 2012 году сведения о правах частных лиц уже были официально зафиксированы в инвентаризационных документах при создании особой экономической зоны. Несмотря на это, в течение длительного времени каких-либо требований к владельцам не предъявлялось. С учетом этого, по мнению защиты, срок для обращения в суд истек еще к 2015 году.

Отдельный блок доводов связан со статусом добросовестных приобретателей. Как следует из отзыва, участки приобретались спустя годы после их первоначального предоставления — на основании зарегистрированных прав собственности и при полном отсутствии каких-либо обременений или открытых судебных споров. Впоследствии собственники, по их оценкам, вложили около 1 млрд рублей, в развитие территории, построив гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры, которые вводились в эксплуатацию с официального разрешения органов власти и при тесном взаимодействии с оператором курорта.

Защита также ссылается на позицию Конституционного суда РФ, согласно которой при рассмотрении подобных споров необходимо в первую очередь учитывать интересы добросовестных третьих лиц.

В этой логике, по мнению ответчиков, сам по себе пересмотр давних решений о предоставлении земли не должен означать автоматического изъятия имущества у последующих законных владельцев.

Дополнительные аргументы изложены в коллективном обращении предпринимателей, также имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ». В нем отмечается, что собственники представляют разные регионы и не были связаны между собой до начала инвестиционной деятельности на территории кластера. Участки приобретались у лиц с уже зарегистрированным правом собственности, а строительство велось в строгом соответствии с действующими процедурами и при участии госструктур. Авторы обращения также указывают, что ранее аналогичные требования по данным объектам уже рассматривались судами и были отклонены, а соответствующие решения устояли в вышестоящих инстанциях. В этой связи новый иск, по их оценке, фактически затрагивает обстоятельства, которые уже получили окончательную судебную оценку.

Защита также указывает на спорные процессуальные аспекты дела — в частности, на рассмотрение спора вне региона нахождения участков, а также на применение жестких обеспечительных мер, затрагивающих не только спорное имущество, но и личные денежные средства ответчиков на банковских счетах.

По мнению частнопрактикующего юриста, специалиста по практике разрешения имущественных споров Андрея Селюкова, ключевым вопросом в деле является соблюдение сроков давности.

«Даже в антикоррупционных спорах суд не освобожден от необходимости учитывать момент, когда государственным органам стало известно о спорных обстоятельствах. Если такие сведения были получены задолго до подачи иска, и при этом длительное время не предпринималось никаких действий, это ставит под сомнение обоснованность требований и их своевременность», — говорит Андрей Селюков.

По его словам, принципиальное значение имеет и статус добросовестных приобретателей: «Имущество, приобретенное лицом, которое не знало и не должно было знать о его возможном незаконном происхождении, не подлежит автоматическому изъятию. В таких случаях требования, как правило, должны быть адресованы первоначальным участникам спорных отношений».

Адвокат Сергей Дмитриев обращает внимание на процессуальную сторону спора: «Отступление от правил подсудности, установленных статьей 30 ГПК РФ, может повлечь существенные последствия для законности судебного акта. Кроме того, если по тем же объектам уже имеются вступившие в силу решения, суду необходимо учитывать установленные ими обстоятельства, включая выводы о законности возникновения права собственности», —замечает эксперт.

По его мнению, обеспечительные меры также требуют отдельной оценки: «Арест имущества и денежных средств допустим только при наличии реальных рисков неисполнения решения суда. Их применение без достаточных оснований может привести к несоразмерному ограничению прав ответчиков и фактическому давлению на их деятельность».

Юрист по антикоррупционным спорам и государственным активам Анна Беляева указывает на сложность доказывания подобных требований. «Для обращения имущества в доход государства необходимо установить не только нарушения при его первоначальном выбытии, но и связь этих нарушений с действиями конкретных ответчиков. Распространение таких требований на лиц, не связанных с предполагаемыми нарушителями, требует особенно строгого стандарта доказывания»,— отмечает юрист.

По ее словам, в подобных делах также имеет значение статус исходных правоустанавливающих актов: «Если такие акты не признаны недействительными, а право собственности зарегистрировано в установленном порядке, последующие сделки презюмируются законными. В этой ситуации изъятие имущества без установления недобросовестности приобретателей представляется юридически затруднительным и требует особенно убедительной доказательной базы»,— резюмирует Анна Беляева.

Роман Лаврухин