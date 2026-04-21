Проблемы взяли в аренду

Финансовый результат участников лизингового рынка по итогам 2025 года оказался худшим за три года. По российской отчетности чистая прибыль компаний сократилась вдвое, а по МСФО и вовсе был зафиксирован значительный убыток. На результат оказал влияние слишком агрессивный рост бизнеса в предыдущие годы, который не выдержал удорожания заемных средств и ухудшения положения клиентов. В лизинговых компаниях рассчитывают поправить результаты за счет расширения дополнительных услуг и развития новых сегментов.

По итогам 2025 года чистая прибыль по РСБУ лизинговых компаний (по данным отчетности, около 70 участников рынка) рухнула в два раза, составив только 34,1 млрд руб. Причем 30 компаний показали сокращение прибыли в среднем более чем на 40%. Еще десять компаний получили чистый убыток, хотя годом ранее отрицательный финансовый результат зафиксировали лишь три участника рынка. По результатам МСФО (по 11 группам) участники рынка и вовсе показали убыток почти в 42 млрд руб., что превысило половину чистой прибыли предшествующего года. При этом чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) как по РСБУ, так и МСФО снизились незначительно — на 16% и 0,4% соответственно.

К одной из основных причин эксперты и участники рынка относят воздействие жесткой денежно-кредитной политики. До июня прошлого года ставка ЦБ составляла 21% и лишь к концу года сократилась до 16%. Это привело сокращению доступного финансирования для малого и среднего бизнеса, а также к росту числа дефолтов и, как следствие, неспособности клиентов выполнять обязательства, отметили в «Европлане». «В результате произошли колоссальный рост проблемных активов и резкое снижение риск-аппетита лизинговых компаний»,— указывает член совета директоров холдинга «Флит» Анатолий Торохов.

Кроме того, итоги 2025 года отразили отложенные риски участников рынка.

«Лизинговые компании признали убытки по сделкам 2023–2024 годов, что привело к значительному досозданию резервов и резкому снижению прибыльности»,— считает гендиректор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский. Тем более что в тот период они выдавали технику и транспорт с минимальными авансами, доходившими до 0–5% (см. “Ъ” от 1 августа 2023 года и 2 мая 2024 года). В результате «когда ставки выросли, а тарифы просели, клиентам стало проще вернуть технику, чем продолжать платить», считает гендиректор лизинговой компании СДМ Михаил Винников. Это привело к росту изъятий предметов лизинга из оборота, что стало еще одной причиной отрицательного финансового результата многих компаний в 2025 году. Дисконт при повторной реализации стоковых позиций может достигать 30–40% (см. “Ъ” от 20 октября 2025 года), а срок реализации — от полугода и более, отмечает господин Винников. Проблема роста стоков у лизинговых компаний сохранилась и в начале 2026 года (см. “Ъ” от 13 февраля).

Снижение спроса из-за высоких ставок привело и к сокращению ЧИЛ. «Лизинговые компании существенно ужесточили скоринг, отказывали потенциально проблемным клиентам и сознательно жертвовали объемами ради качества портфеля»,— отмечает Анатолий Торохов.

В отношении финансовых результатов этого года участники рынка и эксперты настроены сдержанно.

Основная часть опрошенных “Ъ” лизинговых компаний видит перспективы в развитии комиссионных услуг. «Ценовая конкуренция на рынке лизинга достигла предела, поэтому ключевое значение переходит к клиентскому сервису и продуктовому предложению»,— считает начальник управления координации и анализа бизнеса «ВТБ Лизинга» Александр Барухин. Прежде всего речь идет о страховании предметов лизинга, услуг по организации логистики, ТО и прочих услуг. Однако для клиентов здесь могут возникнуть дополнительные риски. Развитие комиссионных услуг позволит компаниям «искусственно ограничивать клиентов в страховании, навязывая услуги дочерних страховых брокеров», считает председатель Совета ассоциации лизингополучателей Антон Кулешов.

К другому перспективному направлению эксперты относят лизинг коммерческой недвижимости и производственного оборудования. По мнению Антона Кулешова, этот сегмент выглядит логичным направлением для тех компаний, которые намерены диверсифицировать свои портфели, усилив их, с одной стороны, «за счет имущества с предсказуемой ценой», а с другой — «за счет имущества, которое в сегодняшних условиях является основой для создания прибыли внутри бизнесов лизингополучателей».

Впрочем, финансовый результат участников рынка во многом будет зависеть и от денежно-кредитной политики регулятора. Снижение ключевой ставки приведет к «постепенной нормализации стоимости фондирования», считает гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. Однако «при этом давление на финансовый результат сохранят расходы на изъятую технику, необходимость активного ремаркетинга и высокая конкуренция, сдерживающая маржинальность», отмечает он. По мнению управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, позитивную динамику будут показывать в основном «кэптивные лизинговые компании, входящие в состав банков и крупных финансовых групп». Впрочем, в основном участники рынка и эксперты не ожидают значительного роста прибыли по итогам 2026 года.

Дарья Загайнова, Дмитрий Ладыгин