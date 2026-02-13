Разворот на стоянку

Количество автомобилей на стоянках лизинговых компаний вновь начало расти после активного снижения за последние месяцы. Малому и среднему бизнесу справиться с кризисом не помогли даже отсрочки платежей. Впрочем, в ближайшие месяцы лизингодатели рассчитывают разгрузить склады за счет скидок и опыта работы с изъятой техникой.

Автомобильные стоки у большинства лизинговых компаний в январе 2025 года вновь показали рост, хотя и небольшой, рассказали “Ъ” опрошенные участники отрасли и эксперты. На стоянках, по оценке руководителя комитета Объединенной лизинговой ассоциации по автолизингу и спецтехнике Александра Николаенко, находится порядка 35 тыс. машин, а по подсчетам управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова — около 50 тыс. штук. Порядка 70% в структуре стоков лизинговых компаний, уточняет источник “Ъ”, все также приходится на грузовой транспорт.

В «Интерлизинге» фиксируют рост стока в январе относительно декабря на 2%, что, по оценке компании, носит «временный и крайне ограниченный характер». Коммерческий директор «Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») Руслан Моллаев отмечает увеличение стоков в январе к декабрю на 10%. Преобладают легковые машины как занимающие наибольшую долю в портфеле, уточняет топ-менеджер. В ЛК «Европлан» сток оценили в 4,3 тыс. автомобилей, не уточняя динамику к декабрю. Заместитель гендиректора компании Илья Ноготков говорит, что с четвертого квартала число дефолтных сделок и изъятий снизилось. В «ВТБ Лизинге» объемы стоков относительно декабря сократились, говорит заместитель гендиректора компании Александр Ганчев.

По мнению собеседников “Ъ”, на рост стоков повлияло несколько факторов. Первый связан с отсрочками платежей для лизингополучателей до конца 2025 года в надежде на изменение ситуации со ставкой ЦБ и стабилизацию их бизнеса, рассказывает источник “Ъ”. Поскольку существенных изменений не случилось, лизинговые компании столкнулись с волной возвратов, уточняет источник “Ъ”. Об отсрочках также говорит директор по правовым вопросам и работе с проблемными активами ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин, уточняя, что в ряде случаев оплата так и не поступила даже в январе.

На стоках сказывалось, продолжает господин Шишкин, и ожидаемое за период праздников увеличение объемов изъятий из-за скопления активов в очереди. Дополнительный фактор — стремление многих лизинговых компаний, пользующихся заемным капиталом, минимизировать формирование резервов по МСФО через изъятия проблемных активов, уточняет топ-менеджер.

Источник “Ъ” говорит, что на рост стоков влиял в целом низкий спрос на авторынке: в начале года, как правило, фиксируется «скромный» уровень продаж. Несмотря на то что ситуация на рынке лизинга, по оценке некоторых игроков, стала восстанавливаться (см. “Ъ” от 3 февраля), изъятия в январе превышали продажи.

По мнению господина Моллаева, на рынке скорее отмечается тренд на сохранение текущего объема стоков в связи с растущей нагрузкой на бизнес клиентов. Рынок уже прошел фазу активного накопления стока и сейчас вышел на плато, согласен господин Агаджанов. «В предстоящие месяцы ключевым будет не столько абсолютный объем, сколько скорость оборота и качество управления активами»,— полагает он.

Впрочем, большинство опрошенных “Ъ” лизинговых компаний ожидают возвращения тренда на сокращение стоков в ближайшие месяцы. Сергей Шишкин считает, что небольшой рост техники на стоянках в январе, вероятно, будет компенсирован продажами последующих месяцев из-за структурных предпосылок: повышения утилизационного сбора и НДС, снижения объемов импорта техники, роста компетенции лизинговых компаний при реализации изъятой техники и их готовности предоставлять хорошие дисконты.

Директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что при сохранении восстановительного тренда экономики изъятия будут носить более точечный характер. Позитивное влияние на ситуацию, добавляет Руслан Моллаев, могут оказать дальнейшее снижение ключевой ставки и использование плавающих ставок по договорам лизинга. «К третьему-четвертому кварталу есть ожидание, что рынок распродаст значительную часть ликвидных позиций, откажется от дисконтов и перейдет к работе по монетизации изъятых активов в рабочем режиме»,— прогнозирует господин Шишкин.

Наталия Мирошниченко