Повторный лизинг набрал скорость

Темпы продажи техники у лизинговых компаний в третьем квартале 2025 года догнали темпы изъятий. Улучшению реализации изъятого имущества способствуют скидки на подержанные транспортные средства и донастройка бизнес-процессов участниками рынка. Более активно реализовывать накопленные стоки компаниям помогает стабилизация спроса на подержанный транспорт и ожидания по снижению ключевой ставки. Впрочем, темпы изъятий сохраняются высокими, а стабилизацию ситуации участники рынка ожидают в следующем году при снижении ставки до 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно опубликованным 20 октября операционным результатам, по итогам девяти месяцев 2025 года сток «Европлана» (одной из крупнейших лизинговых компаний) достиг около 5 тыс. транспортных средств. По сравнению с серединой года сток увеличился на 20%. Вместе с тем компания отметила его стабилизацию, так как ежемесячный приток и реализация составляют примерно по 1 тыс. автомобилей. В двух предшествующих отчетных периодах (за полугодие и первый квартал) реализовывалось 50–60% изъятой техники. При этом в третьем квартале 2025 года компания зафиксировала рост объема нового бизнеса, который составил 27 млрд руб., что на 30% больше, чем в предыдущих двух кварталах.

Сохранение все еще высоких объемов изъятия при росте реализации изъятого имущества отмечают и другие участники рынка. «Текущая рыночная ситуация демонстрирует определенные тенденции роста стока у большинства лизинговых компаний»,— констатирует управляющий директор «Альфа-Лизинга» Максим Агаджанов.

«Впервые с начала 2025 года мы продаем имущества больше, чем изымаем»,— заявил директор по правовым вопросам ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.

По словам заместителя гендиректора «ВТБ Лизинга» Александра Ганчева, с июля по сентябрь реализация стоковых автомобилей в компании превысила 100% по сравнению с изъятиями.

При этом одним из инструментов улучшения реализации стали ценовые скидки. По словам Сергея Шишкина, дисконт может достигать 30–40% по «зависшим» позициям, но это экономически оправдано из-за высоких расходов на фондирование и хранение. «Цены в отдельных сегментах снизились за девять месяцев на 33%, а предложение значительно расширилось»,— отмечает Максим Агаджанов. «Клиенты чаще делали выбор в пользу подержанной техники из-за ее более низкой стоимости по сравнению с новой»,— отмечает директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин. По данным «Альфа-Лизинга», доля техники с пробегом в лизинговых продажах грузовиков увеличилась с 30% в январе до 70% в августе.

Важным фактором стала и перестройка бизнес-процессов, в том числе переход к сервисной модели реализации. «Изъятая техника перед передачей новому владельцу проходит подготовку, чтобы клиенты получали готовый к эксплуатации актив»,— поясняет коммерческий директор ГК «Флит» Руслан Моллаев. Участники рынка также инвестируют в цифровизацию и инфраструктуру.

«Мы создали цифровой сток, автоматизированные продажи и сеть многофункциональных хабов в регионах»,— заявил Максим Агаджанов. Благодаря этому компания увеличила объем продаж накопленной техники с 300 до 1,5 тыс. единиц в месяц.

«Европлан» оптимизировал свой автомаркет, что вдвое ускорило его загрузку и упростило клиентам выбор.

Однако взгляд на ближайшие перспективы рынка у экспертов сдержанный. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Аллы Борисовой, в настоящее время «рано говорить о пройденном пике по изъятию техники». По мнению Максима Агаджанова, «в течение 2026 года рынок может сохранить текущие показатели по изъятиям». При этом нормализацию ситуации участники рынка связывают с дальнейшим снижением ключевой ставки. «При снижении ключевой ставки до 12% и ниже темпы накопления стока могут снизиться: удешевление заемных средств повысит платежеспособность МСП и снизит количество просрочек и дефолтов»,— прогнозирует первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков. «К 2026 году также может начать реализовываться накопленный на рынке отложенный спрос, что будет способствовать общему оздоровлению ситуации»,— отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По оценке Сергея Шишкина, объем стока снизится на 30–40% за счет его активной распродажи в пределах первого полугодия 2026 года.

Елена Ванюшина