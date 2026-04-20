В Туапсинском районе объявили ракетную опасность

На территории Туапсинского района объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителям и гостям района при включении сирен сигнала «Внимание всем» рекомендовано соблюдать правила безопасности. Находящимся в домах следует укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая, либо в комнатах, окна которых не выходят на море.

Тем, кто находится на улице, необходимо спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, в подземном переходе или на парковке. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов запрещено.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала. «Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной!» — говорится в сообщении.

Алина Зорина