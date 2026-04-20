Суд в Москве заочно оштрафовал иноагента Моргенштерна на 7 млн рублей

Мировой судья участка № 349 в Москве заочно оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 7 млн руб. по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Алишер Моргенштерн (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: @morgen_shtern (объявлен в РФ иноагентом) Алишер Моргенштерн (объявлен в РФ иноагентом)

16 апреля инстанция повторно наложила арест на имущество исполнителя из-за истечения срока предыдущего ареста, а прокуратура потребовала взыскать с артиста штраф в размере 8,2 млн руб.

Моргенштерна включили в реестр иностранных агентов в 2022 году. В 2024 году СКР возбудил против артиста уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, поскольку он распространял материалы в интернете без соответствующей маркировки. В январе прошлого года суд арестовал недвижимость рэпера, а в марте 2026 года утвердил обвинение. Алишер Моргенштерн (иноагент) не проживает на территории России с 2021 года. По вменяемой статье вину он не признает.