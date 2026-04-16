Прокуратура попросила оштрафовать иноагента Моргенштерна на 8,2 млн рублей
Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (объявлен иноагентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передают «РИА Новости». Прокуратура запросила для исполнителя штраф в размере 8,2 млн руб.
Алишер Моргенштерн (справа, объявлен в РФ иноагентом)
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Мировая судья участка № 349 в Москве рассматривала дело артиста заочно — музыкант с 2021 года проживает за пределами России. Во время прений сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. Как сообщается, прокурор ходатайствовал о повторном аресте имущества из-за истечения срока предыдущего ареста. Оглашение окончательного приговора по делу господина Моргенштерна (объявлен иноагентом) судья назначила на 16:30 20 апреля.
Алишера Моргенштерна включили в реестр иноагентов весной 2022 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента против исполнителя в сентябре 2024-го. В январе 2025 года у него арестовали недвижимость в Истринском районе Подмосковья. 2 марта 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Рэпер вину не признал.