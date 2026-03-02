Рэпера-иноагента Моргенштерна будут судить за отсутствие маркировки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Материалы передали в суд для рассмотрения в заочном режиме, сообщили в столичном управлении надзорного ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установило следствие, рэпер распространял материалы в интернете без соответствующей маркировки. Ранее ему дважды за год назначали административный штраф за нарушение правил деятельности иноагента.

СКР возбудил уголовное дело против Моргенштерна (иноагент) в сентябре 2024 года. В январе 2025 года у фигуранта арестовали недвижимость в Истринском районе Подмосковья. Рэпер не признал вину. В России обвиняемый не живет с 2021 года.

Никита Черненко