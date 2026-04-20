В Ростовской области чиновницу заподозрили во взяточничестве

В отношении реководительницы государственного учреждения в Ростовской области возбуждено уголовное дело о получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 53-летняя чиновница в 2018-2019 годах получила взятки от пяти работников угледобывающего предприятия за принятие документов об утрате трудоспособности. Сумма взяток составила 435 тыс. руб. Ранее по факту преступления было возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«В ходе обысков по месту жительства женщины оперативники изъяли средства связи и документацию, имеющие доказательственное значение для уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева