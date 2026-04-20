Участок трассы в Шовгеновском районе Адыгеи ремонтируют за 60,3 млн рублей

В Адыгее продолжается ремонт участка региональной трассы Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в Шовгеновском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», объем финансирования составляет 60,3 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Протяженность обновляемого отрезка составляет 2,45 км. Трасса играет значительную роль в организации межмуниципального и межрегионального сообщения.

«Работы ведутся поэтапно с соблюдением современных технологических требований. Уже завершено фрезерование изношенного покрытия, в настоящее время подрядчик выполняет устройство выравнивающего слоя. Далее планируется укладка верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин и нанесение разметки»,— сообщил начальник отдела эксплуатации и сохранности автодорог регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко.

Всего в 2026 году в Шовгеновском районе планируется привести в порядок три участка региональных дорог суммарной длиной 6,8 км. Мероприятия нацелены на улучшение состояния дорожной сети и повышение безопасности на транспорте.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Шовгеновском районе Адыгеи в 2025 году отремонтировали пять участков региональных автодорог общей протяженностью 4,9 км.

Нурий Бзасежев