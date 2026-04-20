Горелкин: Telegram не помогает России в борьбе с мошенниками

Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией в вопросе борьбы с мошенниками. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если, например, состоялся обман пользователя, нет никакого сотрудничества, чтобы помочь как-то поймать этого мошенника, оперативно заблокировать этот аккаунт»,— рассказал депутат на конференции ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования «АКПО-Конф» (цитата по ТАСС).

В феврале Роскомнадзор заявил о продолжении блокировки функций Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Весной замедление усилилось. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет адаптироваться к сложившейся ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки». Господин Дуров также заявил, что Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет.

О ситуации с мессенджером — в материале «Ъ» «Трафик невиновный».