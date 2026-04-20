Комментарии в Telegram-канале губернатора Кубани закрыли из-за «деструктивных призывов»

Власти Краснодарского края объяснили решение о закрытии комментариев в Telegram-канале губернатора региона. В пресс-службе региональной администрации причиной назвали регулярное появление в обсуждениях сообщений от ботов, содержащих спам, рекламу, вредоносный контент, нецензурную лексику и деструктивные призывы, которые, как отмечается, нарушают действующее законодательство.

В администрации также указали, что из-за ограничений, действующих в отношении мессенджера Telegram, оперативная модерация подобных комментариев затруднена, в связи с чем было принято решение об их отключении.

При этом гражданам предлагается использовать альтернативные каналы связи с органами власти. В их числе — «Виртуальная приемная губернатора» на официальном сайте администрации края, платформа обратной связи на базе федеральной системы Госуслуги, а также сервис «Госуслуги. Решаем вместе», размещенный на сайте региональной администрации.

Кроме того, обращения принимаются по почте.

Вячеслав Рыжков