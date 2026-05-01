Капиталы тянутся к вершинам

Частные инвестиции в туристическую отрасль Северо-Кавказского федерального округа превысили 200 млрд руб. Существенную роль в процессе привлечения внебюджетных финансовых ресурсов играет создание особых экономических зон, таких как «Архыз», «Эльбрус» и «Мамисон». Однако, по мнению экспертов, развитие туриндустрии в округе сдерживает ряд факторов, включая дефицит базовой инфраструктуры.

Эксперты считают Северный Кавказ одной из самых высокодоходных зон для вложения капитала в России

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За последние пять лет инвестиционный портфель в туристической сфере Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) существенно вырос, сообщили изданию в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Ключевыми точками притяжения остаются туристско-рекреационные особые экономические зоны (ОЭЗ). На Северном Кавказе расположены 6 из 11 ОЭЗ России: «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи», «Мамисон», «Армхи» и Каспийский прибрежный кластер в Дагестане. Если в 2020 году там работали 39 резидентов, то к первому кварталу 2026 года их число выросло до 112. «Заявленный объем внебюджетных инвестиций превышает 200 млрд руб.»,— уточнили в министерстве.

По итогам 2025 года в проекты вложено 28,7 млрд руб., что на 25,6 млрд руб. больше, чем в 2020 году. Создано 4,6 тыс. мест размещения и 1,3 тыс. рабочих мест. В рамках льготного кредитования поддержан 41 проект с общим номерным фондом 7,5 тыс. единиц. Общий объем кредитного портфеля превышает 111,8 млрд руб.

Среди крупных туристических проектов СКФО в Минэкономразвития РФ выделяют курорт «Эль­б­рус», где реализуется строительство гостинично-оздоровительного комплекса категории «четыре звезды» (объем инвестиций — 2,1 млрд руб.). Проект предусматривает 150 мест размещения. Также на территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане построят три крупные гостиницы: две пятизвездочные (на 120 номеров с объемом инвестиций 3,3 млрд руб. и на 200 номеров — 5,1 млрд руб.) и одну четырехзвездочную (225 номеров, 5,4 млрд руб.).

Куда смотрит инвестор

По данным Росстата, в 2025 году в коллективных средствах размещения СКФО остановилось 3,2 млн человек. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 1,8 млн гостей. Одновременно увеличилась посещаемость горнолыжных курортов. В 2025 году они приняли порядка 2,1 млн против 700 тыс. человек в 2020 году. Наиболее высокий прирост туристического потока зафиксирован в Дагестане, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии.

Именно в КЧР реализуется больше всего проектов туристической инфраструктуры в округе. Высоким инвестиционным потенциалом обладают также Кавказские Минеральные Воды с их санаторно-курортным направлением, отмечает гендиректор ГК «Самсон» Кристина Захарченко (холдинг инвестирует более 30 млрд руб. в строительство курортного комплекса «Лунная Поляна» на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии).

«Спрос на все туристические направления Северного Кавказа растет. Это прекрасное место и для делового, и для экскурсионного туризма, и для активного отдыха. Но объектов с качественной инфраструктурой и достойным уровнем сервиса, включая санатории, по-прежнему сильно не хватает»,— отмечает эксперт.

По ее словам, лидер роста — горный сегмент, особенно в КЧР и Кабардино-Балкарии. Загрузка отелей в пиковые даты достигает 90–100%. «Это связано с расширением зон катания, появлением новых канатных дорог, наличием систем искусственного оснежения, а также запуском программ лояльности и событийными мероприятиями»,— объясняет гендиректор ГК «Самсон».

В летний период, по данным Кристины Захарченко, устойчивый рост демонстрирует экотуризм: спрос на трекинг, альпинизм, пешие прогулки по природным достопримечательностям увеличился на 30–50% в 2025 году. Санаторный сегмент растет умеренно (+4–10%), но стабильно благодаря медицинскому направлению и реабилитации. Культурный туризм пока нишевый, но имеет большой потенциал развития за счет этнографических маршрутов, фестивалей и гастрономических туров.

По мнению Кристины Захарченко, развитие тур­отрасли региона тормозит в первую очередь нехватка мест размещения: «Номерной фонд на Северном Кавказе в среднем растет на 4%, а турпоток — на 10% в год. Дефицит ведет к росту цен и снижению доступности поездок».

Инвестиционная привлекательность туризма в СКФО определяется не только уникальными природными ресурсами, но прежде всего качеством инфраструктуры, понятностью правил и наличием работающих точек роста, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан. Поэтому, по его словам, наиболее благоприятными для вложений выглядят Ставропольский край, КЧР, КБР и Дагестан.

«В этих регионах уже есть либо сформированный спрос, либо якорные курортные проекты, либо высокий потенциал быстрого роста. Первое перспективное направление — всесезонный горный туризм. Архыз и Приэльбрусье показывают, что инвестиции в горные курорты могут быть экономически понятны при комплексном подходе (не только канатные дороги, но и гостиницы, сервис, питание, семейная и оздоровительная инфраструктура)»,— поясняет господин Кырлан.

Второе значимое направление — санаторно-курортный туризм Ставрополья: Кавминводы остаются наиболее зрелым и предсказуемым рынком округа с устойчивым спросом и длинным сезоном. Третья точка роста — Дагестан, где перспективны прибрежный, экскурсионный и природный туризм. «Этот рынок еще не насыщен, что позволяет инвестору зайти на стадии активного формирования предложения»,— добавляет Марчел Кырлан.

Эксперт NPB Markets Виктор Емченко говорит, что туристический потенциал СКФО в марте 2026 года окончательно перешел из категории обещаний в стадию реального инвестиционного бума. «Кавказ воспринимается как одна из самых высокодоходных зон для вложения капитала в России. По прогнозам "СберАналитики", в 2026 году гости округа потратят около 53,6 млрд руб. (+6,8%), что выводит СКФО на седьмое место по стране как по объему расходов, так и по количеству визитов (ожидается 5,7–6 млн поездок). В 2025 году зафиксировано свыше 6 млн визитов. Текущий рост оценивается как максимально устойчивый и качественный»,— делится господин Емченко.

Он отмечает, что инвесторов привлекает масштабная господдержка в виде создания обеспечивающей инфраструктуры за счет федерального бюджета. При этом фокус сместился: вместо крупных отелей в 2026 году наиболее востребованы модульные объекты и глэмпинги.

«На одном Ставрополье создается около 70 таких локаций, что позволяет выходить на окупаемость быстрее, чем при капитальном строительстве. Параллельно мощный рывок совершает прибрежный кластер Дагестана — реальная альтернатива перегруженному побережью Краснодарского края. Только на благоустройство пляжей в 2026 году направлено более 110 млн руб., а общий объем вложений в кластер исчисляется десятками миллиардов. Наибольший потенциал для частного капитала — в бальнеологии и реабилитационных центрах. Пример Адыгеи (строительство бальнеоцентра за 300 млн руб.) задает тренд на круглогодичное использование природных ресурсов, что критически важно для минимизации сезонности»,— говорит Виктор Емченко.

Он добавляет, что подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму — 2026 в Минеральных Водах уже задает тон будущим сделкам. «Анонсированная сессия "Развитие отдельных видов туризма на Северном Кавказе" призвана перевести диалог из плоскости ожиданий в плоскость конкретных проектов. Эксперты планируют разобрать кейсы с отдачей через 3–5 лет и методы обхода региональных подводных камней»,— уверен господин Емченко.

У каждого региона СКФО свои особенности, поэтому интерес инвестора зависит от формата проекта, считают в Минэкономразвития. Карачаево-Черкесия (КЧР) и Кабардино-Балкария (КБР) традиционно привлекательны для вложений в горнолыжную и всесезонную курортную инфраструктуру. Дагестан обладает потенциалом для морского, пляжного и многоформатного туризма. Чечня интересна культурно-познавательными и событийными проектами. Северная Осетия — Алания и Ставропольский край сочетают возможности для развития бальнеологического, природного и событийного туризма. Ингушетия перспективна для экологических и этнокультурных проектов. «Северный Кавказ предлагает инвесторам широкий набор направлений»,— резюмируют в Минэкономразвития РФ.

Посещаемость горнолыжных курортов СКФО в 2025 году выросла втрое в сравнении с 2020 годом: с 700 тыс. до 2,1 млн человек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Турпроекты тормозят на бездорожье

Темпы строительства туристических объектов на Кавказе часто опережают развитие базовой инфраструктуры, говорит Марчел Кырлан: «Без качественных дорог, инженерных сетей, водоснабжения, очистных сооружений и благоустроенной среды масштабирование невозможно. Второй вызов — сезонность: для гор нужна именно всесезонная модель, иначе проект зависит от короткого периода высокой загрузки».

Кроме того, развитие тормозят административные и репутационные факторы: для части инвесторов существенны вопросы безопасности вложений, прозрачности земельных процедур, скорости согласований и предсказуемости управленческой среды. Округ развивается неравномерно: есть территории с высоким потенциалом, но непонятной для бизнеса инвестиционной упаковкой проектов. «На практике капитал идет туда, где сочетаются платежеспособный спрос, инфраструктурная готовность и понятная модель сопровождения проекта. Именно это делает наиболее привлекательными Кавминводы, Архыз, Приэльбрусье и ряд площадок Дагестана»,— уверен господин Кырлан.

Инвесторы на Кавказе сталкиваются с рядом сложностей, которых нет в других регионах. «Для проектов в горах характерны повышенная сейсмичность (8 баллов), перепады высот до 20–30 м, грунтовые воды, снеговые нагрузки, природоохранные требования. Это требует особых инженерных решений и дополнительных ресурсов. В гостиничном бизнесе доход идет от операционной деятельности, что делает проект долгосрочным и требует глубокой проработки — от архитектуры до сервиса. Ошибка на этапе проектирования может стоить десятков или сотен миллионов рублей ежегодных потерь. Девелоперу нужны компетенции, чтобы создавать объекты, отвечающие требованиям профессионального отельного оператора для эффективного управления загрузкой и доходностью»,— объясняет Кристина Захарченко.

Она добавляет, что высокие издержки на инженерную инфраструктуру (энерго- и водоснабжение, очистные сооружения, транспортные сети) сдерживают развитие комплексов. «Обостряется конкуренция с другими популярными направлениями (Краснодарский край, Крым) и зарубежными курортами (Турция, ОАЭ), где уровень сервиса и инфраструктуры выше. Однако реализация комплексных проектов уровня "четыре и пять звезд" с сильной концепцией поможет удовлетворить растущий спрос на качественный сервис»,— уверена госпожа Захарченко.

Виктор Емченко также указывает на дефицит квалифицированных кадров: рост турпотока выявил неготовность кавказского сервиса к требовательному гостю. «Инвесторам приходится закладывать дополнительные 15–20% расходов на создание собственных учебных центров. Тормозит развитие и инфраструктурный разрыв, когда частные гостиницы строятся быстрее, чем развиваются локальные энергосети и водоснабжение. Сложная земельно-правовая специфика и длительные сроки согласования участков на особо охраняемых природных территориях — серьезные вызовы. Высокая стоимость заемного капитала в 2026 году заставляет многих занимать выжидательную позицию, что провоцирует дефицит номерного фонда в среднем ценовом сегменте при растущем спросе»,— отмечает господин Емченко.

Тем не менее, добавляет он, СКФО в 2026 году сохраняет статус региона с одной из самых высоких скоростей возврата инвестиций в туристическом секторе России. Карачаево-Черкесия, показывавшая в отдельные периоды рост на 135%, доказала жизнеспособность модели, где синергия государства и бизнеса превращает горные территории в современную индустрию гостеприимства. «Будущее отрасли на Кавказе зависит от того, удастся ли синхронизировать развитие "последней мили" дорог с цифровизацией сервиса и повышением квалификации персонала»,— заключает Виктор Емченко.

Наталья Решетняк