«Экономическая модель Краснодарского края работает на человека»

Охлаждение экономики, ЧС в Анапе, атаки БПЛА — это далеко не полный перечень вызовов, с которыми Краснодарский край столкнулся в последние годы. Как в этих условиях удалось не только устоять, но и сохранить потенциал для развития, в интервью Guide рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев

Фото: Игорь Глазко, предоставлено пресс-службой министерства экономики Краснодарского края Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев

Guide: Как вы оцениваете итоги экономического развития Кубани в 2025 году?

Алексей Юртаев: ВРП Краснодарского края по итогам 2025 года составил 5,8 млрд руб. (по оценке), или 101% к уровню 2024 года (как и по РФ). Эта динамика, на наш взгляд, прямо подтверждает эффективность выбранного экономического курса и устойчивость развития Кубани. Мы намерены не только удержать достигнутые позиции в среднесрочной перспективе, но и обеспечить дальнейшее увеличение отрыва от других регионов, закрепляя за собой роль одного из ключевых драйверов национальной экономики.

Теперь о том, что именно обеспечило рост в прошлом году. В первую очередь это отрасли, чьи темпы превысили рост по ВРП. Речь идет о потребительском секторе: розничная торговля выросла на 3,4%, платные услуги — на 3%, общественное питание — на 1,8%.

Если сравнивать с 2019 годом, Краснодарский край в 2025 году удержал лидерские позиции по ряду направлений среди всех субъектов Российской Федерации. По продукции сельского хозяйства мы, как и раньше, занимаем первое место. По платным услугам населению сохранили второе место. По розничной торговле и общественному питанию остались четвертыми. В промышленности край сохранил 17-е место, как и в 2019 году.

Наконец, о бюджетных показателях. Нам удалось мобилизовать в консолидированный бюджет края 599 млрд руб. собственных доходов с темпом роста 105,8% по сравнению с 2024 годом. По объему собственных доходов Кубань уверенно входит в число регионов-лидеров.

G: Какова роль банковского сектора в экономическом развитии Кубани и как он развивался в прошлом году?

А. Ю.: Банковский сектор — это не просто финансовые учреждения, а фактически «кровеносная система» любой современной экономики. Для Краснодарского края, который является одним из локомотивов роста юга России, роль банков многократно возрастает: через них проходят инвестиции, оборотные средства предприятий, зарплаты бюджетников, сбережения миллионов жителей и средства на развитие инфраструктуры.

На территории региона функционирует 20 из топ-30 крупнейших российских банков. По общему числу действующих банковских учреждений, а их 954, Краснодарский край занимает 2-е место после московского региона. Это обеспечивает поддержание высокого уровня финансовой доступности для населения даже наиболее отдаленных станиц и хуторов.

Сегодня банки не просто выполняют свои прямые функции, они стали стратегическими партнерами региональной власти в достижении национальных целей развития. Мы видим это и по цифрам, и по реальным изменениям в экономике.

Прошедший год был непростым для всей российской экономики: высокая ключевая ставка, санкционное давление, необходимость перестройки логистики. Тем не менее банковская система Кубани показала удивительную устойчивость и даже ускорила некоторые процессы.

Общий объем кредитования экономики и населения края за период с 2016 по 2025 годы увеличился в 2,7 раза и достиг 4,4 трлн руб. Обратите внимание: это не просто номинальный рост, а реальное увеличение. В 2025 году прирост составил 6% к уровню 2024 года, что является достойным показателем в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

Особо хочу выделить кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. За 10 лет объемы кредитов МСП выросли в 4,4 раза и достигли 995 млрд руб. Большую поддержку предпринимателям оказывают региональные фонды развития бизнеса и микрофинансирования.

Объемы кредитования физических лиц также выросли в 4,4 раза — до 951 млрд руб. Ипотечное кредитование увеличилось в 4,8 раза и составило 176 млрд руб.

Теперь о другой стороне банковской медали — о вкладах. Остатки по вкладам граждан за период с 2016 по 2025 годы выросли в 3,3 раза и достигли 2,1 трлн руб. Это огромный ресурс, который банки трансформируют в кредиты. По сути, деньги кубанцев работают на развитие кубанской же экономики.

В расчете на одного жителя края остатки вкладов увеличились до 367,5 тыс. руб. в 2025 году — то есть выросли в 3,2 раза за 10 лет. Рост вкладов ускорился в 2025 году из-за высоких ставок по депозитам: люди предпочитали сберегать, а не тратить, что в условиях высокой инфляции давало защиту сбережений.

Подводя итог, можно сказать, что в 2025 году банковский сектор края не только выдержал стресс-тест, но и приумножил свой вклад в региональную экономику. Это результат совместной работы бизнеса, власти и финансовых институтов.

G: С какими вызовами столкнулся регион и как удалось с ними справиться?

А. Ю.: Экономика Краснодарского края в 2025 году попала в состояние, которое экономисты называют «идеальным штормом». Речь идет о ситуации, когда накладываются друг на друга различные шоки — и внешние, и внутренние,— и каждый из них в отдельности способен серьезно дестабилизировать региональную экономику, а вместе они создают беспрецедентное давление. Тем не менее мы не только устояли, но и сохранили потенциал для развития.

Первый шок — это санкционное давление. Россия сегодня является рекордсменом в мировой истории по количеству и объему введенных против нас ограничений. Их уже более 30 тыс., и подавляющее большинство пришлось на последние четыре года. Для Краснодарского края, который активно интегрирован в глобальные цепочки поставок через морские порты и внешнюю торговлю, это стало серьезным ударом. Однако мы не стали ждать, пока проблемы нарастут как снежный ком. Еще с 2022 года мы реализуем План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В этот план мы включаем внеочередные, порой уникальные решения, которые рождаются буквально в режиме ручного управления.

Упор мы сделали на развитие промышленности и привлечение инвесторов. В 2025 году на реализацию Плана направлено более 3 млрд руб., а всего с февраля 2022 года объем финансирования составил свыше 23 млрд руб.

Второй вызов, с которым мы столкнулись,— это специальная военная операция (СВО). Это, безусловно, не экономический шок в классическом понимании, но он оказывает колоссальное влияние на бюджетную систему и структуру расходов: это и поддержка участников СВО, и материально-техническая помощь. В прошлом году на эти цели выделено более 28,1 млрд руб. а за весь период — свыше 56 млрд руб. При этом мы не сокращали социальные обязательства. Более того, меры поддержки семей участников СВО стали дополнительным стабилизирующим фактором для локальных рынков труда.

Теперь перейду к так называемым конъюнктурным — несистемным — шокам. Они, как правило, более внезапны и требуют мгновенной реакции.

Экономика края в 2025 году испытала серьезное давление со стороны природно-климатических факторов. Аномальная засуха в северных районах Кубани, заморозки в период цветения и распространение суховеев — все это обрушилось на наш агропромышленный комплекс, который является одним из флагманов экономики. В результате в 11 муниципалитетах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Четвертый вызов: атаки беспилотных летательных аппаратов. Это относительно новый вызов, с которым мы раньше не сталкивались. В результате последствий наибольший ущерб понесли наши нефтеперерабатывающие предприятия и морские порты. Была нарушена стабильность логистических цепочек, некоторые объекты вынужденно останавливались. Благодаря комплексу оперативных действий по обеспечению безопасности объектов нефтепереработки, включая усиление физической защиты, установку систем обнаружения и оперативное восстановление поврежденных мощностей, ситуацию удалось переломить. В результате рост в нефтепереработке по итогам 2025 года составил 17,6%. Это яркий пример того, как даже в экстремальных условиях системная работа позволяет не только восстановить, но и обеспечить рост в производстве.

Следующий шок — чрезвычайная ситуация федерального масштаба, которая произошла в декабре 2024 года в акватории Черного моря, а именно крушение танкеров и разлив мазута. Для прибрежных территорий, особенно для Анапы и соседних районов, это стало настоящим ударом по туристической отрасли и экологии.

ЧС повлекла за собой уменьшение турпотока. Тем не менее мы оперативно развернули штабы, помогли предприятиям, запустили программы по очистке побережья.

И наконец, шестой шок, который носит общероссийский характер,— так называемое «инвестиционное сжатие». Экономика России сегодня находится на стадии «управляемого охлаждения». Эта стратегия выбрана Правительством и Банком России для предотвращения избыточного спроса и неконтролируемого ускорения инфляции. Достаточно жесткая бюджетная политика, в том числе приостановка инвестпрограмм крупных госкомпаний на сумму порядка 60 трлн руб.,— все это привело к переходу экономики Краснодарского края в состояние «инвестиционной паузы».

В Краснодарском крае реализуют 118 соглашений о государственно-частном партнерстве с общим объемом инвестиций 377 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Краснодарском крае реализуют 118 соглашений о государственно-частном партнерстве с общим объемом инвестиций 377 млрд рублей

G: Насколько устойчива экономика Краснодарского края?

А. Ю.: После такого перечня вызовов может сложиться впечатление, что экономика края находится на грани коллапса. Но это не так. Устойчивость нашей экономики проявляется именно в способности выдерживать множественные удары без потери базовых функций. Да, сельское хозяйство просело, но не рухнуло. Да, инвестиции временно снизились, но ключевые проекты не заморожены, а лишь сдвинуты по срокам. Да, туристическая отрасль понесла убытки, но курорты работают и принимают гостей.

Важно, что в крае диверсифицированная экономика — у нас есть и промышленность, и АПК, и транспорт, и строительство, и туризм. Провалы в одном секторе частично компенсируются ростом в другом. Во-вторых, эффективная система антикризисного управления, которая отлаживалась годами и доказала свою работоспособность. В-третьих, поддержка федерального центра. И, наконец, человеческий капитал — наши предприниматели, управленцы, аграрии не паникуют, а ищут решения.

G: Какую роль в развитии края играют креативные индустрии?

А. Ю.: Креативные индустрии сегодня — это не просто «творчество» или «хобби». Это полноценный, быстрорастущий сектор экономики Кубани, который создает рабочие места, формирует добавленную стоимость, повышает туристическую привлекательность и укрепляет имидж региона. Задача министерства экономики — создать условия, при которых творческий бизнес сможет масштабироваться, выходить на новые рынки и укреплять экономический суверенитет региона. Важно подчеркнуть, что сегодня в Краснодарском крае сформирована вся необходимая нормативно-правовая база в части развития креативных индустрий.

По итогам 2025 года вклад креативного сектора в валовой региональный продукт уже достиг 186,2 млрд руб. при темпе роста 110%. Это самый высокий показатель среди всех отраслей. По нашим прогнозам, темп роста креативных индустрий в 2026 году будет значительно опережать темпы роста базовых отраслей экономики и ВРП в целом и может составить 112%. Это означает, что сектор не только сохранит высокую динамику, но и упрочит свою роль как один из главных драйверов экономического развития Кубани.

80% всей креативной экономики края формируют пять направлений: IT-разработка, гастрономия, рекламная деятельность, архитектура и исполнительские искусства. В декабре 2025 года министерство экономики утвердило официальный перечень из 26 видов деятельности по 14 направлениям креативных индустрий — от народных промыслов и моды до кино, музыки и медиа. В него вошли индустрии с долей в валовой добавленной стоимости креативного сектора края более 10% или демонстрирующие высокие темпы роста. Кроме того, учитывалась их роль в формировании культурного кода Кубани, а также соответствие достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В декабре 2025 года мы запустили Реестр субъектов креативных индустрий. И уже сегодня в нем 145 представителей креативного бизнеса. Если посмотреть на состав нашего реестра, то 52 субъекта — это медиа и СМИ, почти 36%. 17 производителей народных промыслов, причем 12 из них самозанятые. Отдых и развлечения — 16 участников, или 11%. Направление моды и дизайна — 14, из сферы кино — 13 субъектов. Остальные представляют арт-индустрию, исполнительские искусства, разработку ПО, рекламу и PR, гастрономию, музыку и архитектуру. Таким образом, в краевом реестре сегодня собраны практически все креативные направления, за исключением культурного наследия и видеоигр.

G: Как вы оцениваете благосостояние жителей региона и каковы прогнозы в этом отношении на 2026 год?

А. Ю.: За шесть лет доходы жителей Кубани и качество их жизни демонстрируют устойчивый, опережающий общероссийские темпы рост. И за этими цифрами стоит не абстрактная статистика, а конкретные меры экономической и социальной политики, которые мы реализуем системно, независимо от внешних шоков.

Начну с заработной платы. Номинальная среднемесячная зарплата в крае выросла с 36,1 тыс. руб. в 2019 году до 76,1 тыс. руб. (по предварительным данным Краснодарстата). При этом рост реальной заработной платы за шестилетний период составил 38,2%, что выше, чем в среднем по России,— 34,8%.

Теперь о денежных доходах на душу населения в целом — сюда входят не только зарплаты, но и социальные выплаты, пенсии. Здесь показатель вырос с 35,9 тыс. руб. до 77,3 тыс. руб. То есть фактически удвоился. А реальные располагаемые денежные доходы — это те средства, которые остаются у человека после всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию,— достигли 135,5% к уровню 2019 года, тогда как по России — 130,4%. Мы опережаем страну на 5,1% процентного пункта. Это прямое следствие нашей адресной социальной политики. Кроме того, рост доходов обеспечивается снижением теневой занятости и легализацией трудовых отношений — в 2025 году проведена масштабная работа в этом направлении, особенно в сфере туризма.

Доля бедного населения за десять лет сократилась более чем в 1,5 раза: с 11,8 до 7%. Из-за черты бедности вышло 242 тыс. человек.

И, наконец, безработица. Ее уровень в крае снизился с 4,8% в 2019 году до 2% по итогам 2025 года. Для сравнения: по России этот показатель сократился с 4,6 до 2,2%. То есть сегодня у нас безработица ниже, чем в среднем по стране.

Таким образом, перед нами не просто цифры, а доказательство того, что экономическая модель Краснодарского края работает на человека. Мы сохраняем положительную динамику доходов при рекордно низкой безработице, и это — фундамент социальной стабильности. Будем и дальше удерживать эти позиции.

G: Назовите крупные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), которые реализуются в крае?

А. Ю.: Механизм государственно-частного партнерства для нас является одним из ключевых инструментов привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры и социальной сферы без избыточной нагрузки на бюджет. В Краснодарском крае выстроена системная работа в этой сфере, которая пользуется высоким доверием бизнеса.

На текущий момент в регионе реализуется 118 соглашений в сфере ГЧП и муниципально-частного партнерства. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 377 млрд руб., причем доля частных средств — 318,5 млрд руб., то есть более 84%. Это лучший индикатор того, что бизнес видит в крае надежного и предсказуемого партнера.

Из этих 118 соглашений 39 — это концессионные соглашения, которые являются наиболее проработанной и юридически защищенной формой ГЧП. Основной объем концессий приходится на жилищно-коммунальное хозяйство — здесь заключено 30 соглашений. Еще 8 концессий реализуется в социальной сфере — это строительство и эксплуатация школ, детских садов, объектов спорта, объектов культуры и отдыха («Аврора»). И одна концессия — в транспортной сфере. В целом по концессионным соглашениям привлечено 174,5 млрд руб. инвестиций, из которых 130,2 млрд руб. — частные средства.

Особо хочу остановиться на 2025 годе. Мы заключили два значимых соглашения с общим объемом инвестиций 36 млрд руб., из которых 26,6 млрд руб. — это вложения частного партнера.

Первое — это региональное концессионное соглашение в Туапсинском округе по созданию современного комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объем привлекаемых инвестиций — 7 млрд руб. Для нас это важный шаг в решении экологических проблем и переходе на цивилизованную систему обращения с отходами.

Данная концессия показательна еще и тем, что Краснодарский край вошел в число немногих субъектов, получивших от Правительства Российской Федерации доверие и возможность заключать концессионное соглашение с краевой дочерней организацией, специально созданной для решения мусорных проблем в крае, без конкурса.

Второй проект — масштабная концессия в сфере ЖКХ в Армавире. В городе создают и реконструируют системы водоснабжения и водоотведения. Здесь Краснодарский край выступил самостоятельной стороной соглашения. Срок концессии — 49 лет, объем инвестиций — 29 млрд руб., из которых 26,6 млрд руб. — это средства частного партнера. По сути, в Армавире полностью модернизируют водопроводную сеть, что напрямую повлияет на качество жизни сотен тысяч жителей.

За этими проектами стоит решение системных проблем: модернизация изношенной коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг для жителей, привлечение долгосрочных частных инвестиций в чувствительные и капиталоемкие отрасли. Механизм ГЧП сегодня в крае работает эффективно, и мы будем продолжать его развивать, предлагая бизнесу новые перспективные проекты.

Беседовала Маргарита Синкевич