На улучшение санитарного состояния Таганрога в этом году выделили 6,9 млн рублей

В Таганроге на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния городских территорий в 2026 году выделили 6,9 млн руб. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2025 года — 4,4 млн руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на управление ЖКХ города.

Часть этих средств предусмотрена на отлов беспризорных животных. В прошлом году за счет бюджетных средств в Таганроге заключили четыре муниципальных контракта на отлов на сумму почти 2,9 млн руб. Еще три контракта заключили в этому году. Общая сумма работ — 3,2 млн руб.

По итогам первых трех месяцев 2026 года в городе отловили 85 особей. В прошлом году в Таганроге отловили 272 особи безнадзорных животных, в том числе тех, которых помещали в приют для вакцинации, стерилизации и чипирования.

