В Новороссийске усилят автобусное сообщение до кладбищ в поминальные дни

В Новороссийске 19–21 апреля усилят работу общественного транспорта и организуют дополнительные автобусные рейсы к городским кладбищам в период поминальных дней. Об этом сообщили в городской администрации.

Дополнительные маршруты будут обеспечены к кладбищам «Кабахаха», «Солнечное», «Мефодиевское», «Борисовское», «Мысхако», «Владимировское» и «Щелба». Усиление транспортного сообщения коснется не только 21 апреля, но также 19 и 20 апреля.

В частности, к кладбищу «Кабахаха» будут курсировать автобусы №2 и 2М от остановки «Кутузовская», а также дополнительные рейсы с остановкой по улице Свободы по мере наполнения транспорта. К «Мефодиевскому» кладбищу организуют дополнительные автобусы от улицы Васенко, а также усилят маршруты №10, 15, 32 и троллейбусные линии №12 и 14.

К другим кладбищам также увеличат количество рейсов: «Солнечное» — маршруты №17 и 25, «Борисовское» — №101, 102, 101М, 102М, «Мысхако» — №15, 15А, 22 и 31, «Владимировское» — №8, 8а и 8М, «Щелба» — №22 и 22М.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на период проведения Дня поминовения усопших организуют дополнительные маршруты общественного транспорта. С 19 по 21 апреля для подвоза жителей краевой столицы к кладбищам на линию выйдут дополнительные транспортные единицы.

Анна Гречко