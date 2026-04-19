В Горячем Ключе капитально ремонтируют магистральный водовод

В Горячем Ключе продолжается капитальный ремонт магистрального водовода. Работы ведутся по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением федерального финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На участке от въезда в микрорайон «Курортный» до улицы Грибоедова уже заменено 3 из 4 км труб. Параллельно ведется ремонт водопровода в границах улиц Черноморской, Луговой и Революции.

С начала года выполнено около 25% запланированного объема работ. Как отметили в администрации, завершение проекта позволит повысить надежность водоснабжения в городе-курорте.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи восстановление магистрального водовода на Новороссийском шоссе, поврежденного в результате оползня, планируется завершить к 15 мая. Работы ведутся в Хостинском районе и находятся на контроле городских властей

Анна Гречко