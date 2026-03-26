В Сочи восстановят поврежденный оползнем водовод к 15 мая

В Сочи восстановление магистрального водовода на Новороссийском шоссе, поврежденного в результате оползня, планируется завершить к 15 мая. Работы ведутся в Хостинском районе и находятся на контроле городских властей, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Повреждение трубопровода произошло вследствие оползневых процессов, вызванных обильными осадками и переувлажнением грунта. Водовод обеспечивает водоснабжение более чем 20 тыс. жителей и гостей микрорайонов Бытха, Хоста и Кудепста, оставаясь ключевым элементом коммунальной инфраструктуры района.

Аварийно-восстановительные мероприятия организованы без отключения потребителей от водоснабжения. Для проведения работ обеспечен подъезд специализированной техники, выполнен вынос газопровода и введена временная схема движения на участке. Подготовительный этап включает изготовление каркасов свай, после чего с 25 марта запланировано начало буровых работ.

По данным администрации, восстановление ведется в соответствии с утвержденным графиком. Для ускорения процесса задействованы дополнительные ресурсы, что позволит завершить ремонт в установленные сроки.

Обеспечение стабильного водоснабжения рассматривается как приоритетная задача, от которой зависит функционирование жилых кварталов и предприятий, а также развитие курортной инфраструктуры. После завершения работ система водоснабжения Хостинского района будет функционировать в штатном режиме, уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.

Мария Удовик