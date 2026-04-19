В семи муниципалитетах Кубани отметили подъем уровня воды в реках

В семи муниципальных образованиях Краснодарского края зафиксирован подъем уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По информации на 13:00 19 апреля, явление отмечено на территориях Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского округа, Апшеронского, Белореченского, Крымского и Северского районов. «При этом показатели находятся в пределах нормы, неблагоприятные отметки не достигнуты»,— уточняется в сообщении.

Ведомство усилило мониторинг гидрологической обстановки из-за продолжающихся дождей. Согласно прогнозам, осадки разной интенсивности и ожидаемые подъемы уровней воды в реках сохранятся до конца 20 апреля. Дождливая погода будет характерна для региона в течение всего апреля.

Оперативные дежурные предупреждены о возможном развитии ситуации. За водными объектами ведется круглосуточное наблюдение.

Анна Гречко