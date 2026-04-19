После пожара на терминале в Туапсе локализовали нефтяной разлив в реке

Разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, возникший после возгорания на морском терминале, локализован. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Для ликвидации последствий установлено 750 м боновых заграждений, смонтированы пять устройств для сбора загрязнений и оборудована нефтеловушка. Как отметили в ведомстве, выхода нефтепродуктов в акваторию Черного моря не допущено.

Пожар на терминале произошел в ночь на 16 апреля после атаки беспилотников. Возгорание было полностью ликвидировано днем 19 апреля с привлечением более 150 специалистов и 49 единиц техники.

Роспотребнадзор сообщил, что в ходе работ проводился мониторинг состояния воздуха. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

В результате атаки беспилотников 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека, еще пять получили травмы. В муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации.

Анна Гречко