В Новороссийске к лету обновят пляжи и систему оповещения отдыхающих

В Новороссийске к началу курортного сезона, который стартует 1 июня, планируют обновить основные пляжи и усилить меры безопасности. Подготовка к летнему периоду началась с 1 марта и сейчас продолжается, сообщили на заседании комитета городской Думы по курорту, туризму и спорту, пишет «Новороссийский рабочий».

По данным управления курортов и туризма, в работах задействованы арендаторы пляжных территорий, службы ГО и ЧС, ГИМС, налоговые и финансовые органы, а также Единая диспетчерская служба. Отдельное внимание уделяется вопросам оперативного оповещения и эвакуации отдыхающих с учетом рисков беспилотных атак.

Системы видеонаблюдения «Безопасного города» будут использоваться для контроля обстановки на пляжах и координации действий при возможных чрезвычайных ситуациях. Также планируется усилить контроль за работой спасателей и санитарным состоянием территорий.

К 1 июня обновят пляжи Дюрсо, Суджукская коса, Широкая Балка и «Дельфин». Работы включают установку спасательных вышек, обновление оборудования и создание условий для маломобильных граждан. Всего в сезоне в городе планируется открыть 30 пляжных территорий и зон рекреации.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что власти Новороссийска утвердили перечень участков берега в акватории Черного моря, запрещенных для купания. В список, подписанный заместителем главы Екатериной Степаненко, вошли 24 участка.

