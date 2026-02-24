В Новороссийске запретили купание на 24 участках побережья

Власти Новороссийска утвердили перечень участков берега в акватории Черного моря, запрещенных для купания. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте городской администрации.

В список, подписанный заместителем главы Екатериной Степаненко, вошли 24 участка. Их признали опасными для использования в рекреационных целях. В перечень включили часть побережья Цемесской бухты, а также промежуточные участки между оборудованные пляжами в Новороссийске и пригороде.

Купание будет запрещено на побережье от пляжа «Дельфин» до пляжа «Матрос», от пляжа «Русское море» до пляжа «Нептун», от пляжа «Нептун» до пляжа «Кристалл» и рекреационной зоны «Лагуна». В перечень попали оконечность Суджукской косы, вблизи которой располагается остров Суджук с сильным подводным течением, база-стоянка «Алексино», а также побережье от пляжа «Алексино» до рекреационной зоны «Алмаз». От зоны «Алмаз» купание будет запрещено до пляжа «Мысхако» и далее до пляжа «Жемчужина».

В пригороде Новороссийска для купания запретили использовать побережье от пляжа «Лукоморье» до пляжа «Садко», район базы-стоянки «Мыс», побережье от пляжа «Широкая Балка» до места отдыха маломобильных граждан «Южная Озереевка». От пляжа «Южная Озереевка» купание будет запрещено до пляжа «Искра». От рекреационных зон для пляжного отдыха в Абрау-Дюрсо вплоть до Лобановой щели ограничения будут действовать на все прибрежные участки, кроме утвержденных и оборудованных пляжей.

Соответствующим постановлением в Новороссийске утвердили 15 пляжей общего пользования, разрешенных для купания, о чем ранее сообщал «Ъ-Новороссийск».

София Моисеенко