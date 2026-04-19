Взрывотехники Росгвардии проверяют кладбища Краснодара и Сочи перед Радоницей

Взрывотехники Росгвардии проводят обследование городских кладбищ в Краснодаре и Сочи перед православным праздником Радоницей, который в 2026 году приходится на 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для поддержания правопорядка в день поминовения на дежурство заступят около 150 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Помимо этого, улицы городов и населенных пунктов региона ежедневно патрулируют 170 нарядов вневедомственной охраны.

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале отметил, что городские службы круглосуточно поддерживают порядок на некрополях, обеспечивая вывоз отходов. «В целом состояние хорошее, нет мусорных гор»,— написал мэр.

По словам градоначальника, дороги внутри кладбищ приведены в порядок, а для регулировки движения транспорта на территориях дежурят инспекторы ГИБДД. Наумов также поручил привести в порядок подъезд и парковочное пространство у Пригородного кладбища.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на двух кладбищах Краснодара на Радоницу изменят схемы движения автотранспорта. Также в краевом центре увеличат количество маршрутов общественного транспорта, следующих к местам захоронений.

Анна Гречко