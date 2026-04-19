На улице Есенина в Музыкальном мкр Краснодара в июне начнут укладку асфальта

В Музыкальном микрорайоне Краснодара в начале июня планируют приступить к укладке асфальта на строящейся дороге по улице Есенина. Работы ведутся в рамках краевой программы «25/35», сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новая дорога соединит улицы Солнечную и Петра Метальникова. По словам мэра, на объекте уже готова большая часть основания, продолжаются работы по устройству напорной канализации, ливневки и электросетей.

Основной сложностью при строительстве стало большое количество неучтенных инженерных коммуникаций, однако этот этап практически завершен. Также весной планируется заключить контракт на реконструкцию второго этапа улицы Есенина — от Гомельской до Петра Метальникова.

Кроме того, ямочный ремонт выполнен уже на девяти участках. Сейчас ведется грейдирование 17 гравийных дорог.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара в 2026 году планируют начать проектирование реконструкции 14 участков дорог. Общая протяженность магистралей составит 7,3 км.

Анна Гречко