Над Кубанью, Крымом и рядом регионов России сбили 13 БПЛА
В ночь на 19 апреля силы ПВО перехватили 13 БПЛА над территориями Краснодарского края, Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Вечером 18 апреля в Ейске обломки беспилотника упали в районе порта. Кроме того, в трех частных домах
На месте работают оперативные и специальные службы, проводится обследование территории. Обстоятельства происшествия уточняются, ситуация находится под контролем профильных ведомств.