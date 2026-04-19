Над Кубанью, Крымом и рядом регионов России сбили 13 БПЛА

В ночь на 19 апреля силы ПВО перехватили 13 БПЛА над территориями Краснодарского края, Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вечером 18 апреля в Ейске обломки беспилотника упали в районе порта. Кроме того, в трех частных домах выбило окна. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не произошло. Угрозы объектам инфраструктуры не выявлено.

На месте работают оперативные и специальные службы, проводится обследование территории. Обстоятельства происшествия уточняются, ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Анна Гречко

