Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска
В Ейске в районе морского порта зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.
Как уточняется, возгораний на месте падения также не произошло. Угрозы для объектов инфраструктуры не выявлено.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по обследованию территории и обеспечению безопасности.
Обстоятельства случившегося уточняются. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.