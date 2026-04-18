Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

В Ейске в районе морского порта зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточняется, возгораний на месте падения также не произошло. Угрозы для объектов инфраструктуры не выявлено.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по обследованию территории и обеспечению безопасности.

Обстоятельства случившегося уточняются. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Мария Удовик