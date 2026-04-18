Два уголовных дела возбудили в Забайкалье после ДТП с автобусом

После ДТП в Забайкальском крае с участием пассажирского автобуса возбуждены два уголовных дела. По последним данным, погибли два человека, пострадали 14.

Сначала Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позднее было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщил «РИА Новости» старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП по пути в Читу. По неустановленной причине водитель потерял управление и съехал с трассы, после чего автобус с примерно 40 пассажирами опрокинулся на бок. После оказания медпомощи нескольких пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.