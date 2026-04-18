Главные новости за 18 апреля. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 17 на 18 апреля в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки более десятка БПЛА были уничтожены над Таганрогом и Каменском-Шахтинским, а также над Шолоховским, Миллеровским, Каменским, Мясниковским и Милютинским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Депутаты Законодательного собрания Дона приняли поправки в региональный закон «Об охране здоровья жителей Ростовской области». Изменения закрепляют норму, согласно которой минздрав региона должен будет создавать условия для трудоустройства специалистов, получивших профессиональное медицинское образование по целому ряду специальностей и впервые прошедших аккредитацию, за которыми осуществляется наставничество.

Сотрудники ГУФСИН по Ростовской области задержали 35 человек, которые ранее находились в федеральном и региональном розыске. За два дня проверили 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Задержанных поместили в следственные изоляторы или изоляторы временного содержания.

В Ростовской области в рамках традиционного весеннего Дня древонасаждений было высажено более 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, заложено почти 27 тыс. кв. м. цветников. По предварительным оценкам, в акции участвовали порядка 56 тыс. человек.

В Ростове открылась самая крупная на юге России выставка-продажа предметов искусства. Экспозиция разместилась на площади 9 тыс. кв. м., разделена на три зоны и объединила более 300 художников со всей страны. В обще сложности на выставке представлено более 3 тыс. работ.