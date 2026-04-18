Более 30 находившихся в розыске осужденных задержали в Ростовской области

Сотрудники ГУФСИН по Ростовской области задержали 35 человек, которые ранее находились в федеральном и региональном розыске. Об этом сообщил портал don24.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении было сказано, что в течение двух дней 318 сотрудников проверили 300 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц. В результате, удалось вявить 30 осужденных, находившихся в федеральном розыске, и пятерых, которые были в розыске региональном.

По данным издания, задержанных поместили в следственные изоляторы или изоляторы временного содержания. Вскоре осужденные будут отправлены в колонии.

Ефим Мартов