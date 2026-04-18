В Ростовской области высадили более 36 тысяч деревьев и кустарников

Сегодня, 18 апреля, в Ростовской области в рамках традиционного весеннего Дня древонасаждений было высажено более 25 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, заложено почти 27 тыс. кв. м. цветников. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Здесь уточнили, что, по предварительным оценкам, в акции участвовали порядка 56 тыс. человек, было задействовано около 2 тыс. единиц техники.

«По всей Ростовской области сегодня состоялся День древонасаждений, ставший финальным мероприятием традиционного весеннего месячника чистоты в регионе. Мероприятие проводится каждый год в рамках Международной акции “Сад памяти”,— напомнили в пресс-службе губернатора Дона.— В этом году День древонасаждений совместили с областным субботником».

По словам главы региона Юрия Слюсаря, День древонасаждений — народный проект, которые демонстрирует заботу о родной земле. «Мы изменили подход к благоустройству наших территорий. Главное теперь — комфорт для жителей, с учетом нашего климата и особенностей каждого района. Создание уютных зеленых зон для отдыха становится основой благоустройства при комплексном развитии территорий»,— резюмировал губернатор.

Ефим Мартов