На Дону минздрав будет создавать условия для трудоустройства молодых медиков

На 30-м заседании Законодательного собрания Дона VII созыва депутаты приняли поправки в региональный закон «Об охране здоровья жителей Ростовской области». Об этом сообщила пресс-служба донского парламента.

В пресс-службе пояснили, что изменения закрепляют норму, согласно которой минздрав региона должен будет создавать условия для трудоустройства специалистов, получивших профессиональное медицинское образование по целому ряду специальностей и впервые прошедших аккредитацию, за которыми осуществляется наставничество. «В том числе, министерство здравоохранения (Ростовской области) получило возможность устанавливать для таких молодых специалистов дополнительные меры социальной поддержки в пределах своих полномочий»,– добавили в пресс-службе.

Перечень специальностей, о которых идет речь, ранее был определен приказом Минздрава РФ (№166, от 5 марта 2026 года) и включает такие направления подготовки среднего профессионального и высшего образования как лечебное дело, акушерское дело, педиатрия, стоматология, остеопатия, лабораторная диагностика, медико-профилактическое дело, сестринское дело, медицинский массаж и др.

Ефим Мартов