Выставка в Ростове объединила более 300 художников со всей России

В ростовском КВЦ «ДонЭкспоцентр» открылась самая крупная на юге России выставка-продажа предметов искусства «Арт-Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе выставочного центра. Здесь рассказали, что экспозиция разместилась на площади 9 тыс. кв. м., разделена на три зоны (живописный «Арт-салон», «Декоративно-прикладное искусство» и «Антикварный салон») и объединила более 300 художников.

Произведения искусства предоставили художественные галереи, музеи и независимые авторы из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др. городов страны. Всего – свыше 3 тыс. произведений искусства.

«Выставка продлится до 26 апреля, – уточнили в пресс-службе. – Наших гостей ждут четыре центральных события. Первое – интерактивная выставка и авторский мультимедийный фильм «Суриков. Россия на холсте», который позволит по-новому взглянуть на творчество великого живописца. Второе событие – классика сюрреализма: более 70 шедевров Рене Магритта, представленных в технике жикле.

Третье – русский космизм, позволяющее увидеть полотна Николая и Святослава Рерихов. Четвертое – современное искусство: зона актуального творчества с работами известных ростовских художниц Наты Син и Марии Потокиной».

Кроме того, в программе «АртРостова» – более 100 мероприятий: от лекций по истории искусств до творческих мастер-классов и поэтических конкурсов.

Владимир Андреев