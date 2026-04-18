Юрий Слюсарь: более десяти БПЛА сбили в двух городах и пяти районах Дона
В ночь с 17 на 18 апреля в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки более десятка беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в двух городах и пяти районах. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в мессенджере МАХ.
Губернатор уточнил, что БПЛА военные сбили над Таганрогом и Каменском-Шахтинским, а также над Шолоховским, Миллеровским, Каменским, Мясниковским и Милютинским районами.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил Юрий Слюсарь.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 16 апреля силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем.