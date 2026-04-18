Два человека погибли в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Забайкалье

По уточненным данным, два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщили власти региона.

«В результате происшествия двое погибли», — указано в канале краевого правительства в Мах.

Автобус с туристами из Китая попал в аварию по пути в Читу. По предварительным данным, водитель потерял управление, транспортное средство съехало с трассы и опрокинулось на бок. Изначально появились данные о гибели водителя. Позднее местные власти сообщили, что погиб один пассажир, а водителя и 13 других пассажиров доставили в больницу. Правительство региона уточняло, что четверо госпитализированных были в тяжелом состоянии.