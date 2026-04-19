В Краснодарском крае 19 апреля ожидаются дожди, грозы и усиление ветра

На Кубани 19 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается облачная погода, временами пройдут дожди, местами с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20–23 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В отдельных районах региона синоптики прогнозируют очень сильные осадки. В горах ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер западной четверти составит 5–10 м/с, днем местами порывы усилятся до 11–14 м/с.

В Краснодаре утром прогнозируется сильный дождь. Днем в городе потеплеет до +13–15. Ветер западной четверти 5–10 м/с.

На Черноморском побережье утром ожидается северо-восточный ветер, днем — западный и юго-западный со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с. В Новороссийске порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха днем составит +11–16 градусов. В горах будет холоднее: воздух нагреется до +2–7 градусов. На Черноморском побережье днем возможно потепление в пределах +10–15.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния циклона, формирующегося над Турцией.

Анна Гречко