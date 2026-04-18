В Оренбуржье задержали злоумышленника, который расстрелял четверых полицейских

В субботу, 18 апреля, в Оренбургской области был обнаружен и задержан в районе села Белошапка преступник, который убил полицейского и ранил еще троих 16 апреля. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Ирины Волк, в настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что 16 апреля четверо полицейских выехали п. Аккермановка для задержания предпринимателя Сергея Басалаева, находящегося в федеральном розыске (предположительно, из-за долгов). Правонарушитель открыл огонь по сотрудникам МВД, в результате старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб, в этот день ему исполнилось 28 лет. Еще трое полицейских были ранены, состояние двоих из них стабилизировалось. Третьего перевезли в больницу Оренбурга для оказания дополнительной помощи.

В поисках Сергея Басалаева задействовали беспилотные летательные аппараты. Преступника искали на востоке региона в Губерлинских горах, в гористой местности.

Руфия Кутляева