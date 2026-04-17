Полицейский, которого застрелили в Оренбуржье, погиб в день своего рождения
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб в результате стрельбы в Аккермановке Оренбургской области в день своего рождения. Трое пострадавших полицейских продолжают находиться в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«Состояние двух полицейских, пострадавших вчера в Аккермановке, улучшилось. Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи. Держу ситуацию на личном контроле»,— говорится в сообщении.
В четверг, 16 апреля, в Оренбуржье четверо полицейских пытались задержать находящегося в федеральном розыске Сергея Басалаева, который расстрелял силовиков из огнестрельного оружия.
Преступник остается на свободе. Грузовой автомобиль «ГАЗон», на котором он перемещался, обнаружили в районе поселка Белошапка.